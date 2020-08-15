تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية WATCH GT 2 PRO

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية بعنوان WATCH GT 2 PRO خلال الفترة القادمة، حيث أُعتُمِدَت الساعة الذكية بالفعل من جهات مختلفة إستعداداً للإعلان الرسمي.
رصدت ساعة Watch GT 2 Pro الذكية في عدة جهات بعد إعتمادها رسمياً، حيث تظهر الساعة الذكية بنموذج رقم VID-B19، كما كُشِف عن بعض من مواصفات الساعات الذكية.
وقد إعتمدت هواوي تقنية الشحن اللاسلكي في الساعة الذكية بنموذج رقم CP80-1، كما تقدم هواوي الإصدار الجديد من الساعات الذكية بقدرة بطارية 455 mAh، وهي نفس قدرة البطارية المقدمة من هواوي في ساعة Watch GT 2 الحالية، حيث تشير التسريبات إلى أن الإصدار الجديد يأتي ببعض التحسينات المحدودة عن الإصدار الحالي، كما يتميز الشاحن بمنفذ USB C بقدرة شحن 10W.
وتشير بعض التسريبات إلى أن هواوي قد إعتمدت تقنية EEC مؤخراً في كلٍ من ساعة Watch GT2 Pro، وHonor Watch GS Pro، ومن المتوقع أن تكشف هواوي النقاب عن الإصدارات الجديدة قريباً.
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