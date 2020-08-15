لعبة Fortnite لا تزال متاحة للتحميل على متجر Samsung Galaxy Store

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن حاولت Epic Games تضمين نظام الدفع الخاص بها في لعبة Fortnite، سارعت شركة آبل وجوجل بالرد على هذا القرار وإزالة اللعبة من متاجر التطبيقات الخاصة بهما لأنها تنتهك القواعد. ومع ذلك، لا يحتوي متجر Galaxy Store التابع لشركة سامسونج على مثل هذه القيود، لذا تظل لعبة Fortnite متاحة هناك لملاك هواتف Galaxy.

أيضًا، لا يزال مستخدمو الأندرويد قادرين على تشغيل اللعبة عن طريق تحميل ملف APK الخاص باللعبة من الموقع الرسمي لشركة Epic Games والذي يبلغ حجمه 8.2 جيجابايت ولكن عمليات الشراء داخل اللعبة لا تعمل في الوقت الراهن. لا شك أن لعبة Epic Games تبحث في المشكلة وستحلها قريبًا.

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في الوقت الراهن، إذا رفضت شركة Epic Games إستخدام أنظمة الدفع الخاصة بـ Google Play Store و Apple App Store، فسيظل تواجد Fortnite مُقتصرًا على متاجر الطرف الثالث.