الحرارة تصل لـ42.. والرطوبة 85 %.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد طقسا حارا رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .

وتوقع الخبراء، في بيان، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد:

بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25

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الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30