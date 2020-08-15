شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسجل براءة اختراع لسماعة لاسلكية ذكية جديدة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحكم آلى بالصوتويعمل نظام السماعة من خلال تحديد موقعك والأصوات من حولك وضبط الصوت وفقًا لذلك، فإن مشيت على رصيف، انخفض مستوى الصوت عن الأذن الأقرب إلى الشارع، التزامًا بقواعد السلامة المرورية ومراعاة الانتباه، مع الإبقاء على مستوى صوت الأذن الأخرى دون تغيير؛ وفقًا لموقع بي آي.

هل تتحول إلى منتج؟ليس بالضرورة أن نرى السماعة اللاسلكية الجديدة في الأسواق كمنتج رائج، إذ أن تسجيل آبل لبراءة الاختراع ليس مؤشرًا على ذلك. Advertisements وتحوز شركات مثل آبل على براءات اختراع غير تقليدية، دون التخطيط لتطويرها وتصنيعها ونشرها في الأسواق، وذلك إما للمطالبة بالملكية الفكرية أو تحسبًا لاحتمال تحولها إلى تقنية قيمة مستقبلًا. جدير بالذكر أنه من المتوقع افتتاح مكتب أبل الجديد فى مدينة بنغالورو الهندية فى Prestige Mink Square، حيث يتم دعم سوق تأجير العقارات التجارية فى الهند، الذى ضربه الوباء من خلال صفقات فى بنغالورو وحيدر أباد وما حولهما، حتى فى الوقت الذى تشهد فيه المدن الكبرى الأخرى مثل مومباى وNCR المعاملات تعود إلى طبيعتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أبل تسجل براءة اختراع لسماعة لاسلكية ذكية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.