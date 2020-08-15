تكنولوجيا: تصميم هاتف ذكى يحمل إمضاء إيلون ماسك وجزءا من كبسولته الفضائية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة لتصميم الهواتف الذكية الفاخرة عن iPhone 12 يحمل طابع SpaceX والذي يتضمن قطعة حقيقية من كبسولة Dragon ومحفورة بتوقيع الملياردير إيلون ماسك، لكنها تكلف ما يقرب من 6000 دولار، حيث تقبلCaviar الطلبات المسبقة لجهاز يحمل طابعا فضائيا، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحمل اللوحة الخلفية المصنوعة من التيتانيوم والتي يطلق عليها اسم "Musk be on Mars" وتوقيع الملياردير، إلى جانب صورة مفصلة للمركبة الفضائية وهي تنطلق إلى الكوكب الأحمر.



تليفون المريخ

ويبلغ سعر الهاتف الذكي الفريد ما يقرب من 6000 دولار، ولكن وفقًا للشركة الروسية ، فإن امتلاكه يجعلك عضوًا في طاقم مكوك فضائي.

ولم تكشف شركة آبل النقاب عن الجيل التالي من iPhone ، والمقرر طرحه في الخريف ، لكن Caviar لا تضيع أي وقت في الاستفادة من الهاتف الذكي المتوقع.

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وتُظهر الصور أجهزة أنيقة باللونين الرمادي والأسود مع لوحة خلفية من التيتانيوم تُظهر كبسولة Dragon تنطلق في الفضاء.