تكنولوجيا: تصميم هاتف ذكى يحمل إمضاء إيلون ماسك وجزءا من كبسولته الفضائية

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تليفون المريخ
ويبلغ سعر الهاتف الذكي الفريد ما يقرب من 6000 دولار، ولكن وفقًا للشركة الروسية ، فإن امتلاكه يجعلك عضوًا في طاقم مكوك فضائي.
ولم تكشف شركة آبل النقاب عن الجيل التالي من iPhone ، والمقرر طرحه في الخريف ، لكن Caviar لا تضيع أي وقت في الاستفادة من الهاتف الذكي المتوقع.
وتُظهر الصور أجهزة أنيقة باللونين الرمادي والأسود مع لوحة خلفية من التيتانيوم تُظهر كبسولة Dragon تنطلق في الفضاء.
هاتف إيلون ماسك
ويمكن لأي شخص الحصول على جزء من المهمة التاريخية مع الهاتف الذكي الجديد من Caviar، ومع ذلك، لا يزال يتعين على شركة آبل إطلاق هاتفها الذكي القادم، والذي عانى عددًا من التأخيرات بسبب جائحة فيروس كورونا، ويشير أحدث تقرير بخصوص تاريخ الإصدار إلى أن iPhone 12 سيتأخر حتى أكتوبر على الأقل.
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