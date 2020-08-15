شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش عارف إيه هو.. يعنى إيه خدمة ألعاب xCloud من مايكروسوفت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت فى وقت سابق عن مشروع Project xCloud، وهو عبارة عن خدمة جديدة للألعاب تعمل بشكل مختلف عن أجهزة Xbox، والذى يتيح توفير الألعاب عبر خوادم الشركة على السحابية، وهذا يعنى أن المستخدم يمكنه لعب ألعابه المفضلة على عدد واسع من الأجهزة المختلفة.

xCloud

من المقرر أن تقوم شركة مايكروسوفت بإطلاق خدمة الألعاب السحابية Project xCloud على منصة الأندرويد في الشهر المقبل، إلا أن الشركة أصدرت بالفعل النسخة التجريبية من الخدمة اليوم حيث إذا كنت مهتمًا، فسوف تتمكن بالفعل من تجربتها قبل إطلاقها لعامة المستخدمين.

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أبرز الألعاب:

كشفت مايكروسوفت أن هذه الألعاب ستتضمن عناوين عالية الجودة مثل Minecraft Dungeons وDestiny 2 وTell Me Why وGears 5 وYakuza Kiwami 2 والمزيد، مثل لعبة Xbox Game Pass، وسيتضمن Project xCloud جميع عروض Xbox الحصرية للطرف الأول في يوم الإطلاق في خدمة البث.

وقال نائب رئيس الشركة، لمشروع xCloud:"يتم تضمين Project xCloud في اشتراك Microsoft Game Pass Ultimate البالغ 15 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وهناك خصومات الأعضاء الحصرية والصفقات والامتيازات وXbox Live Gold.