“أبل” تطلق تحديثا جديدا لأنظمة تشغيل هواتفها الذكية آيفون

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:26 مساءً - منذ 51 دقيقة

أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة “أبل” عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتفها الذكية آيفون 11 وآيفون 11 برو، وتضمن التحديث حلا لمشاكل عديدة بينها البطء وما يسمى “الشاشة الخضراء”.

وحسب أبل فإن الإصدار iOS 13.6.1 الجديد والذي يحمل رمز 17G6080 يحل مشكلة عدم قدرة الهواتف على حذف ملفات النظام غير الضرورية عند امتلاء ذاكرة الهاتف بشكل كبير، ما يتسبب ببطء عمل الهواتف.

وعالجت أبل مع هذا التحديث أيضا مشكلات في هواتف آيفون كانت تتعلق بميزة “الإشعارات حول جهات الاتصال”.

مشكلة الشاشة الخضراء في آيفون 11

أما المشكلة الثالثة التي عالجها التحديث الأخير فهي ظهور “الشاشة الخضراء” على بعض هواتف “آيفون-11″ و”آيفون-11 برو” عند استعمالها في ظروف الإضاءة المنخفضة.

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وكانت مشكلة الشاشة الخضراء في هواتف آيفون قد رصدت للمرة الأولى عبر أحد مستخدمي Reddit، ومن ثم أوضح التقرير أن هذه المشكلة تظهر بشكل خاص في سلسلة هواتف iPhone 11.

ورصد بعض من مستخدمي هواتف iPhone 11، و iPhone 11 Pro وأيضاً iPhone 11 Pro Max ظهور مشكلة الشاشة الخضراء على الوحدات الخاصة بهم.

وهي مشكلة ظهرت أيضاً لدى مستخدمي ساعة أبل الذكية Series 4 LTE بعد فتح الأجهزة نتيجة لوجود خطأ في البرمجيات.

وتظهر مشكلة الشاشة الخضراء غالباً في هواتف iPhone 11 بعد فتح الهاتف، أو عند تنشيط الوضع الليلي في الهاتف، حيث تشير التقارير إلى أن هذه المشكلة قد ظهرت عقب إطلاق تحديث iOS 13.5، لذا لا تعود هذه المشكلة لوحدات الهاتف، كما تختفي مشكلة الشاشة الخضراء لفترة ثم تعود من جديد.

وللحصول على التحديث الجديد يجب على مستخدمي هواتف آيفون التوجه إلى قائمة الإعدادات “Settings”، ومن ثم الضغط على خيار “عام” أو General، وبعدها Software Update.