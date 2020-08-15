تكنولوجيا: سامسونج تقدم هواتف Galaxy S21 العام المقبل دون مستشعر ToF

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري سلسلة Galaxy Note20 خلال الفترة الماضية دون مستشعر ToF في إعدادات الكاميرة، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن خطط سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S21 العام المقبل أيضاً دون مستشعر ToF.

إنتهت سامسونج من الإعلان عن الإصدارات المميزة من هواتفها الذكية هذا العام من سلسلة Galaxy S20، وأيضاً سلسلة هواتف Galaxy Note20، ولقد جاء تقرير من كوريا مؤخراً ليؤكد على أن سامسونج قررت الإستمرار في إطلاق الإصدارات المميزة العام المقبل دون مستشعر ToF نظراً للإستخدامات المحدودة لهذه التقنية.

أطلقت سامسونج بعض من إصدارات الشركة بمستشعر ToF خلال السنوات الماضية، إلا أن تقنية سامسونج في هذه الكاميرة لم تأتي بنفس كفاءة وآداء تقنية ابل التي طورت عبر شركة سوني.

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ولقد كانت تقنية سوني في مستشعر ToF حصرية منذ البداية على شركة ابل وفقاً لإتفاقية تجمع كلا الشركتين، لذا لم تكن هذه التقنية متاحة للعملاق الكوري، مما دفع سامسونح لتطوير تقنيتها الخاصة في مستشعر ToF إلا أنها لم تكن على نفس المستوى المقدم من العملاق الياباني سوني.

من جانب أخر تستمر سامسونج في تطوير هذه التقنية عبر نظام LSI في أحد قطاعات سامسونج، حيث يعمل هذا القطاع الآن على تطوير تقنية ToF الغير مباشرة، إلا أن الشركة ستتوقف في الوقت الحالي عن إستخدام هذه التقنية في هواتفها الذكية إلى أن يتم ترقيتها لتصل إلى نفس مستوى الآداء المقدم في هواتف ابل.

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