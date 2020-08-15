تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات هاتف LG Q92 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف عن أحدث الصور المسربة لهاتف LG Q92 5G المرتقب، والتي إستعرضت مواصفات الهاتف كاملة، وكشفت عن التصميم المميز لهذا الإصدار.

جاءت التسريبات المصورة عبر صفحة Abhishek Yadav لتقدم تفاصيل كاملة حول هاتف LG Q92 5G، حيث يتميز الهاتف بحجم 6.7 إنش في الشاشة بجودة عرض FHD بلس، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 765G مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يضم هاتف LG Q92 5G إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

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ويضم ثقب الشاشة مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويتميز الهاتف بسماكة 8.49مم، مع وزن 193 جرام.

وتقدم LG هاتف LG Q92 5G بقدرة بطارية 4000 mAh، ونظام تشغيل Android 10، مع واجهة LG UX، كما تقدم LG الهاتف بتصميم من السيراميك الأبيض أو Titanium أو اللون الأحمر اللامع، ومن المقرر أن تعلن LG قريباً عن مستوى تسعير الهاتف وموعد توفره في الأسواق.

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