Spotify ترحب بقرار Epic Games بإتخاذ موقف ضد شركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد بالأمس أن شركة آبل قامت بإزالة لعبة Epic Games من متجر App Store الخاص بها. كان هذا بسبب قرار Epic Games بالتحايل على نظام الشراء المستخدم داخل اللعبة من خلال إستخدام نظام الدفع الخاص بها بدلاً من نظام الدفع التابع لشركة آبل والذي يقتطع 30 في المئة من قيمة كل عملية شراء.

قامت شركة Epic Games منذ ذلك الحين برفع دعوى قضائية ضد شركة آبل بشأن ذلك، ويبدو الآن أن شركة Epic Games وجدت حليفًا في Spotify. في بيان أدلى به Peter Kafka لموقع Recode، أعلنت شركة Spotify في الأساس أنها تدعم قرار Epic Games في ” إتخاذ موقف ” ضد ” الممارسات غير العادلة ” التي تنهجها شركة آبل.

ووفقا لشركة Spotify، فقد صرحت بالقول : ” نحن نحيي قرار Epic Games بإتخاذ موقف ضد آبل وإلقاء مزيد من الضوء على إساءة إستخدام آبل لمركزها المهيمن. ممارسات آبل غير العادلة تحرم العديد من المنافسون وتحرم المستهلكين على المدى الطويل جدًا. لا يمكن أن تكون المخاطر بالنسبة للمستهلكين ومطوري التطبيقات الكبار والصغار أعلى، كما أن ضمان عمل نظام iOS بشكل تنافسي وعادل يُعد مهمة عاجلة ذات آثار بعيدة المدى “.

عبرت شركة Spotify في الماضي عن عدم رضاها عن App Store والنسبة التي تقتطعها من قيمة كل إشتراك داخل تطبيق Spotify على منصة iOS، لذلك ليس من المفاجئ أن نرى الشركة تقف الآن إلى جانب شركة Epic Games في هذا الشأن. لا يزال من السابق لأوانه معرفة كيفية حدوث كل هذا، ولكن في هذه الأثناء إذا لم تكن تمتلك Fortnite بالفعل على جهاز iOS الخاص بك، فيبدو أنه سيتعين عليك الإنتظار حتى تتم تسوية هذه الفوضى لكي تتمكن من تحميل اللعبة.

Spotify, which has had a long-running battle with Apple and filed an antitrust complaint of its own, weighs in on Epic v Apple. Spoiler: Spotify supports Epic. pic.twitter.com/FPNLmRNYBx