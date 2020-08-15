سامسونج تتلقى 117 آلف طلب مسبق على تشكيلة Galaxy Note 20 Series في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series متاحة الآن بالفعل للطلب المسبق ومن المقرر أن يتم عرضها للبيع رسميًا يوم 21 أغسطس. إحدى هذه الأسواق هي كوريا الجنوبية، وتشير بعض التقارير الأولية من وسائل الإعلام المحلية إلى أن هناك إهتمام بسلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series مماثل لذلك الإهتمام الذي حظيت به سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series في العام الماضي.

وبحسب ما ورد، فقد تلقت شركة سامسونج 117 آلف طلب مسبق على سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series وهو ما يُعد خجولاً بعض الشيء مقارنة مع رقم العام الماضي المُسجل من قبل تشكيلة Galaxy Note 10 Series، ولكن لا يزال هناك وقت للحاق بالركب. ووفقا للتقرير الجديد، يمثل Galaxy Note 20 Ultra نحو 65 في المئة من جميع الطلبات المسبقة على تشكيلة Galaxy Note 20 Series.

Advertisements

لقد غطينا بالفعل حدث الإعلان الرسمي عن الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra، ويمكنكم معرفة كل شيء عنهما في هذه المقالة المفصلة هنا.