شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء ينجحون في إرسال أشعة الليزر إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال العلماء يجرون شتى التجارب على أشعة الليزر سعيًا لتوظيفها في أغراض مختلفة، وعلى الرغم من أن فكرة الاتصال مع كائنات خارج الأرض بالليزر تتسم بصعوبة بالغة، نجح علماء مؤخرًا في إرسال الأشعة إلى القمر واستقبالها، حيث نجح مجموعة من علماء وكالة ناسا في استقبال الإشارة التي أرسلوها إلى القمر، بفضل مستكشف القمر المداري. واستخدمت الوكالة أشعة الليزر تحت الحمراء التي طورها فريق جيوازور في جامعة كوت دازور في فرنسا.

لكن الفريق اضطر للانتظار أكثر من عشرة أعوام ليحقق هذا المسعى، لأن مستكشف القمر المداري وصل إلى مدار القمر في العام 2009، بحسب موقع مرصد المستقبل.

كيف يسير الأمر؟ ليست هذه أول مرة يستخدم فيها عاكس لمثل هذا الهدف، إذ اعتمد العلماء على العواكس في بعثات القمر منذ برنامج أبولو في عام 1969، فببساطة، تنطلق أشعة الليزر من الأرض إلى العاكس، ويُقاس الوقت الذي تستغرقه بالعودة. ويساهم ذلك في حساب المسافة بين محطات الليزر الأرضية وعاكسات الأشعة على القمر. ويجدر الذكر أن كثيرًا من الاكتشافات المهمة على القمر حققت بفضل هذه التقنية، ومنها اكتشاف الحالة السائلة لنواة القمر، والتي استنتجها العلماء من حركات الذبذبة الصغيرة للقمر خلال دورانه. Advertisements