فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بإطلاق وإغلاق العديد من الخدمات والتطبيقات لدرجة أنه لم يعد من المضحك المزاح بشأن عددها بعد الآن. عندما تأتي خدمة جديدة، نتساءل حتمًا كم من الوقت سيمضي قبل أن تقوم الشركة بدفن ميزاتها في خدمة أخرى أو التخلص منها تمامًا لإطلاق شيء مشابه بعد بضعة أشهر أو سنوات.
حسنًا، لقد حان الوقت بالنسبة لتطبيق Google Duo لتلقي نفس المعاملة، على الأقل هذا ما تقوله المصادر لموقع 9to5Google. تم إطلاق تطبيق Google Duo منذ عدة سنوات جنبًا إلى جنب مع تطبيق Google Allo، والذي كان من المفترض أن يكون رفيق الدردشة النصية لخاصية المحادثات المرئية في Google Duo.
لقد كان من المفاجئ دائمًا أن تغفل شركة جوجل عن حقيقة إستخدام تطبيق واحد لكل من المحادثات النصية والمرئية، ولكن على أي حال، تم التخلص من تطبيق Google Allo بسرعة أولاً، بينما واصل تطبيق Google Duo تواجده إلى غاية الآن لدرجة أنه أضاف الدعم لمحادثات الفيديو الجماعية.
ومع ذلك، تم تعيين Javier Soltero، رئيس حزمة Google G Suite في شركة جوجل كمسؤول عن خدمات إتصالات المستهلك في شهر مايو. ويبدو أنه لا يعتقد أنه يجب أن تتعايش Google Duo و Google Meet. وبالتالي، ستكون Google Meet هي خدمة محادثات الفيديو الوحيدة من جوجل لكل من المستهلكين والشركات.
يُقال أن هذا يوصف داخليًا على أنه دمج للخدمتين، والذي يحمل الإسم الرمزي Duet ( لأن Duo + Meet = Duet ). لقد كان هذا التطور مفاجئة صادمة لفريق Google Duo.
من غير الواضح متى بالضبط سيتم التخلص من تطبيق Google Do، ولكن يبدو أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عامين. على أي حال، قبل حدوث ذلك، سيتم إحضار بعض ميزات هذا التطبيق إلى Google Meet، مثل التشفير المتناهي والتأثيرات الثلاثية الأبعاد والقدرة على التواصل مع المستخدمين عبر رقم الهاتف.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل ترغب في التخلص من Google Duo ودمج ميزاته في Google Meet لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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