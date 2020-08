سلسلة هواتف Galaxy S21 Series لن تأتي مع المستشعر Time Of Flight

فاطمة أيت طالب - دبي - وصلت سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل شركة سامسونج من دون مستشعرات Time Of Flight، ويدعي تقرير حديث صادر من كوريا الجنوبية أن سلسلة هواتف Galaxy S21 Series ستأتي أيضًا بدون مستشعرات Time Of Flight.

قررت شركة سامسونج التخلص من مستشعرات Time Of Flight على Galaxy S21 Series نظرًا لعدم وجود حالات إستخدام كافية لهذه التقنية في الوقت الراهن. إلى جانب ذلك، فإن تقنية Time Of Flight غير المباشرة التي تستخدمها سامسونج أقل قوة من تقنية Time Of Flight المباشرة التي تستخدمها آبل. تم تطوير هذه الأخيرة من قبل شركة Sony، ولم تستطع سامسونج الحصول عليها نظرًا لأن لدى شركة آبل صفقة حصرية مع الشركة اليابانية.

ومع ذلك، لم تتخلى شركة سامسونج عن هذا المفهوم تمامًا، فقد قيل أن قسم System LSI في الشركة يعمل على تطوير مستشعر للكاميرا يمكنه تحسين تقنية Time Of Flight غير المباشرة. ومع ذلك، ستفكر الشركة الكورية الجنوبية في إستخدامها في هواتفها الذكية بعد رؤية كيفية تطبيق آبل لتقنية Time Of Flight في منتجاتها المستقبلية وإستجابة السوق لها.