جوجل قد تكتفي بإطلاق الهاتف Google Pixel 5 XL هذا العام، وبسعر أرخص

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الجميع يأمل في أنه بعد خيبة أمل Google Pixel 4، ستأخذ شركة جوجل الأمور على محمل الجد مع تشكيلة Google Pixel ولكن بعد أن علمنا أن Google Pixel 5 سيضم المعالج Snapdragon 765G، لم نعد متأكدين من ذلك بعد الآن. وعلاوة على ذلك، تشير الشائعات الأخيرة إلى أن الشركة تخطط لإطلاق نسخة XL فقط من الهاتف Google Pixel 5 مما يعني أنه لن يكون هاتف رائد صغير الحجم هذا العام.

من ناحية أخرى، قد يعني هذا أن شركة جوجل ستركز فقط على الهاتف Google Pixel 5 XL وتقديم تجربة أفضل مصحوبة بعتاد أفضل. وبغض النظر عن المعالج Snapdragon 765G، فقد تردد أن هذا الهاتف سيضم كذلك شاشة OLED بحجم 6.67 إنش مصنوعة من قبل BOE أو سامسونج تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB على الأقل، ومستشعر بصمات الأصابع. وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فسوف يكون السعر أيضًا أقل بمقدار 100 دولار أمريكي مقارنة مع الجيل الحالي بحيث سيبدأ من 699 دولار أمريكي فقط.

من الواضح أن شركة جوجل تبتعد عن سوق الهواتف الذكية الراقية، ولكن هل سيكون ذلك كافيًا للعودة إلى النمو؟ تُظهر أحدث الإحصائيات أن المستخدمين الأمريكيين يدفعون 500 دولار أمريكي في المتوسط مقابل هواتفهم الذكية الجديدة، لذا ربما تهدف شركة جوجل إلى الإقتراب قدر الإمكان من هذا الرقم.

