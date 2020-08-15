شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم أحياء يعلن اكتشاف صادم لـ"قملة" تأكل لسان سمكة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف عالم أحياء تطورى، أثناء دراسة جماجم wrasse، طفيليًا مختبئًا داخل فم السمكة، وأن هذا الطفيلى "القملة" يعمل على أكل لسان السمكة، وتم العثور على الطفيلى، وهو قمل يأكل اللسان، فى مجموعة متنوعة من الأسماك والأنظمة البيئية، لكن من غير المعروف إلى أى درجة يمكن أن يؤدى الاكتشاف العرضى إلى مزيد من البحث فى الطفيل.

وفكرة وجود مخلوق شبيه بالحشرة يتغذى على الألسنة كافية لإحداث تخوفات لدى غير الخبراء، لكن بالنسبة لكورى إيفانز، الأستاذ المساعد فى قسم العلوم الحيوية بجامعة رايس، كان اكتشافًا مثيرًا، حيث يدرس إيفانز كيف تطورت السمات فى الأسماك، وهو نموذج تطورى جيد، لأنها تشكل نصف أنواع الفقاريات، كما أنه مهتم فى الغالب بجماجمهم، بما فى ذلك كيفية تكوينها والعوامل التى تؤثر على شكلها، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "CNN" الإخبارية.

ويتضمن مشروعه الحالى مسح مئات الأنواع من الحشائش، فيما انتشر بسبب الكشف الأخير للطفيليات الموجودة على لسان الأسماك، هاشتاج عبر تويتر هو BackDatWrasseUp، وتعتبر Wrasses ثانى أكبر عائلة من الأسماك، ويقوم إيفانز بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لهياكلها العظمية لاختبار بعض الفرضيات التطورية.

وبعدما بدأت عملية المسح العادية فى وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، قال إنه قام بمسح نحو 200 نوع حتى الآن مع بعض المفاجآت، لكن هذا الأسبوع، وفى هذا الفحص بالذات، لاحظ أن فم الجص كان ممتلئًا، وبدا وكأن حشرة قد وجدت طريقها إلى الداخل.

Advertisements

وعثر كورى إيفانز، عالم الأحياء التطورى فى جامعة رايس، على قملة تأكل اللسان فى فم السمكة كان قد مسحه ضوئيًا، وقال إن هذا كان غريباً، لأن هذا النوع من الأسماك نباتى، وأضاف "هذا لا ينبغى أن يأكل الحشرات، هذا يأكل الأعشاب البحرية، فما الذى يحدث هنا؟"، فيما أظهرت نظرة فاحصة أن "الحشرة" كانت فى الواقع قملة آكلة للسان، وهى طفيلى متماثل الأرجل، وهو نوع من القشريات.

وقال إيفانز إن الطفيليات تدخل سرًا عبر خياشيم السمكة، وتستقر على لسانها وتقطع الأوعية الدموية هناك، ويتغذى القمل من هذا الدم حتى يموت اللسان، وفى الواقع، فإنه يحل محل اللسان، وأضاف أنه كان اكتشافًا مروعًا، وتابع "كان أول فحص لى فى ذلك اليوم، لذلك كان ذلك مريضًا".

وبينما هناك الكثير من الأمور المجهولة حول قمل أكل اللسان، فإنه وفقًا لبرنامج الطبيعة طويل الأمد لـ PBS ، NOVA ، فإن قملة أكل اللسان تفضل النهاش، وفيما يتعلق بماذا كان يفعل هذا النوع من الحشرات فى فم سمكة نباتية، إن إيفانز غير متأكد، حيث لا تعتبر قمل أكل اللسان من الأشياء الشائعة فى التصوير المقطعى المحوسب، ولا يُعرف مدى شيوعها بين الأسماك، وهذا هو أول ما وجده فى الفحص، لكن مجتمع البيولوجيا مسرور باكتشافه.

وأوضح إيفانز: "لقد فوجئت بشدة بعدد الأشخاص الذين اهتموا"، حيث قام أحد مستخدمى تويتر بعمل تجول فى الواقع الافتراضى لجمجمة wrasse، واتصل به خبراء قمل أكل اللسان أيضًا، ليبدوا اهتمامهم بعمله.

وقال إيفانز، إنه قد ينتهى به الأمر بالكتابة عن قمل أكل اللسان باعتباره "مشروعًا جانبيًا" بعد اكتمال مشروعه الأكبر لرقمنة مسح الجمجمة، حيث وجد بالفعل بعض العلاقات المهمة بين النظام الغذائى وشكل الرأس - على حد قوله - وفى الوقت الحالى، سيستمر فى دراسة جماجم الأسماك، كما يأمل أن يظهر قملة أخرى.