شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز الفلك الدولى ينشر صورا لـشهب البرشاويات فى سماء الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت سماء دولة الإمارات العربية المتحدة زخة شهب البرشاويات، التى ظهرت فى ليلة 12 و13 أغسطس الماضى، حيث التقطتها محطات شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك التى تدار من قبل مركز الفلك الدولى بالتعاون مع خبراء من وكالة ناسا.

ونشر مركز الفلك الدولى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورا لبعض الشهب اللامعة التى ظهرت فى سماء الإمارات أثناء زخة شهب البرشاويات ليلة 12 و13 أغسطس الماضى.

وأضاف "والتى تم التقاطها بواسطة "شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك" التى يشغلها مركز الفلك الدولى فى أبوظبى بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. تظهر طائرة مع الشهب فى إحدى الصور".

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وتصل شهب البرشاويات ذروة تساقطها في المنطقة العربية خلال (12 أغسطس 2019) وخلال الساعات قبل شروق شمس وشهب البرشاويات تعتبر واحدة من أفضل زخات الشهب السنوية ففى المتوسط تنتج ما قد يصل إلى 60 شهاب بالساعة وهى مشهورة بإنتاج عدد من الشهب البراقة ولكن من غير المعروف العدد الفعلى الذى سيتم رصده هذه السنه فالشهب مشهورة بعدم إمكانية التنبؤ بها.

ومعظم زخات الشهب السنوية تصل أعلى معدلاتها عندما تعبر الأرض خلال البقايا النيزكية من المذنبات والكويكبات، ومع قيام تلك القطع الصغيرة بحجم الحصى بالاصطدام بأعلى الغلاف الجوى حول الأرض بسرعة عالية فهى تحترق على ارتفاع نحو 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر فى صورة شهب ومن ضمنها شهب البرشاويات، وفى حال عبرت الأرض خلال تجمع نيزكى كثيف فسوف يرصد عدد مرتفع من الشهب (انهمار شهبي) ولكن من غير المعروف أن كان سيحدث هذا العام.