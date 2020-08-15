شركة روسية تصمم نسخة خاصة من ايفون 12 بسعر خيالي 'صور'

تعمل شركة "Caviar" الروسية على نسخة خاصة من هاتف iPhone 12 بمواصفات ومزايا خاصة.

وبدأت الشركة الروسية في تلقي الطلبات المسبقة للجهاز الذي يحمل طابع شركة استكشاف الفضاء "سبيس إكس"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويحمل الإطار الخلفي المصنوع من التيتانيوم توقيع الملياردير إيلون ماسك تحت عنوان "Musk be on Mars"، إلى جانب صورة مفصلة للمركبة الفضائية Dragon وهي تنطلق إلى الكوكب الأحمر.

تعمل شركة "Caviar" الروسية على نسخة خاصة من هاتف iPhone 12 بمواصفات ومزايا خاصة.

وبدأت الشركة الروسية في تلقي الطلبات المسبقة للجهاز الذي يحمل طابع شركة استكشاف الفضاء "سبيس إكس"، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويحمل الإطار الخلفي المصنوع من التيتانيوم توقيع الملياردير إيلون ماسك تحت عنوان "Musk be on Mars"، إلى جانب صورة مفصلة للمركبة الفضائية Dragon وهي تنطلق إلى الكوكب الأحمر.

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وفي الإعلان التشويقي للجهاز، كتبت الشركة: "ليس مجرد ملحق، إنه قطعة أثرية قيمة، وبامتلاكها، ستصبح عضوا في طاقم مكوك فضائي".

وتبيع الشركة الجهاز مقابل 5830 دولارا و6980 دولارا، اعتمادا على إصدار Pro أو Pro Max وحجم التخزين، وصنعت منه 19 نسخة فقط.

وكان هاتف آيفون 12 قد عانى سلسلة من التأجيلات بسبب انتشار جائحة كورونا، ويشير أحدث تقرير إلى أن تاريخ الإصدار سيتأخر حتى أكتوبر المقبل على الأقل.