“غوغل” تحذف تطبيق المصرف التجاري السوري من متجرها “Google Play”

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

قامت شركة غوغل بحذف التطبيق الخاص بالمصرف التجاري السوري من متجر التطبيقات “Google Play” ، في ما يبدو أنه جزء من العقوبات الغربية المفروضة على مؤسسات النظام السوري السياسية والاقتصادية.

وفيما قال المصرف في بيان عبر صفحته في “فايسبوك” أنه لم يتلق توضيحاً من “غوغل” بشأن الأسباب التي دفعت إلى حذف التطبيق، أشار إلى أن التطبيق مازال متاحاً للتحميل عبر موقعه الإلكتروني.

وكان المصرف التجاري السوري أعلن عن إطلاق التطبيق، في 31 تموز/يوليو الماضي، بما يتيح للمستخدم دفع الفواتير، ومعرفة الرصيد، والتحويل من حساب بطاقة المستخدم إلى حساب بطاقة أخرى مباشرة من الهاتف المحمول.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المصرف التجاري السوري، أكبر البنوك السورية المملوكة للدولة في آب/أغسطس 2011، حيث يتهم المصرف بتمويل عمليات شراء اسلحة غير تقليدية و التعامل مع مصرف في كوريا الشمالية متورط في عمليات تصدير صواريخ باليستية. كما أن واشنطن بدأت بتطبيق عقوبات جديدة على النظام وشخصيات مرتبطة به، بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران/يوينو الماضي.

ولا تتوافر خدمات شركة “غوغل” في سوريا، مثل العديد من خدمات شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “تويتر”، بما يتماشى مع العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، مثل دول أخرى كالسودان وكوبا وكوريا الشمالية وإيران.