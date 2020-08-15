تكنولوجيا: Epic Games تقيم دعوى قضائية ضد ابل وجوجل لإزالة Fortnite من متاجر التطبيقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أقامت شركة Epic Games دعوى قضائية ضد شركة ابل وجوجل نتيجة لإزالة لعبة Fortnite من متجر تطبيقات ابل وأيضاً متجر جوجل بلاي.

قررت كلاً من جوجل وابل حجب لعبة Fortnite من متجر تطبيقات ابل وأيضاً متجر جوجل بلاي، وذلك نتيجة لإنتهاك اللعبة لسياسة الخصوصية وفقاً لتصريحات ابل وجوجل، بعد إضافة Epic Games إختيار جديد للدفع في اللعبة عبر Epic Direct Payment، مما دفع Epic Games لرفع دعوى قضائية تتهم من خلالها كلاً من ابل وجوجل بوضع قيود على المنافسة.

ولقد جاء إعلان Epic Games عن طريقة الدفع الجديدة دخل اللعبة والتي تعرف ب”Epic Direct Payment” منذ أيام فقط، وهو نظام دفع يتخطى نظام ابل للدفع، وأيضاً نظام جوجل بلاي للدفع داخل التطبيقات.

ويتطلب نظام الدفع الخاص بكلٍ من شركة ابل وجوجل من شركة Epic Direct Payment أن تخصص رسوم بنسبة 30% من مبيعات الشركة في اللعبة.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن يتوفر للمستخدمين إختيار أخر للحصول على لعبة Fortnite على منصة الأندوريد عبر تحميل ملفات APK، والتي توفرت في السابق نتيجة لحجب اللعبة من جوجل بلاي لعدم توافقها مع برامج الخصوصية والحماية الخاصة بمتجر جوجل بلاي.

من جانب أخر لن يتاح لمستخدمي اللعبة على مصنة iOS إختيار أخر بعد إزالة اللعبة من متجر تطبيقات ابل، لذا لن يتاح للمستخدمين إختيار لتثبيت اللعبة أو الحصول على التحديثات الجديدة.

يذكر أن ابل تواجه بالفعل دعاوي قضائية للإحتكار ومنع المنافسة نتيجة للقيود التي تفرض من الشركة في متجر التطبيقات، ولا يختلف الحال أيضاً مع جوجل التي تواجه دعوى من Epic Games نتيحة للقيود التي تفرض في جوجل بلاي.

المصدر

اعلان





