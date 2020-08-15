تكنولوجيا: هاتف Realme C12 منخفض التكلفة ينطلق بقدرة بطارية 6000 mAh وسعر 128 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف رسمياً عن أحدث الهواتف منخفضة التكلفة Realme C12 الذي ينطلق بأعلى قدرة للبطارية 6000 mAh، ومعالج Helio G35، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، وسعر 128 دولار.

يتميز هاتف Realme C12 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD Plus، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية الذي يضم مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Realme C12 معالج Helio G35، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما تعد قدرة البطارية هي نقطة التسويق الأولى المميزة لهاتف Realme C12، حيث تأتي البطارية بقدرة 6000 mAh، والتي تدعم الشحن عبر شاحن 10W، أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI التي تركز على نظام تشغيل Android 10.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme C12 باثنان من الألوان هما الأزرق والأحمر، كما ينطلق الهاتف للبيع في 16 من أغسطس بسعر 128 دولار.

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