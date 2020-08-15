شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يبدأ دمج محادثات انستجرام وماسنجر معا فى التحديث الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيس بوك بدأ دمج أنظمة الدردشة لكل من انستجرام وماسنجر، حيث لاحظ تقرير جديد - على كل من أجهزة iOS وAndroid - ظهور شاشة تحديث في تطبيق انستجرام للهاتف المحمول مع رسالة "هناك طريقة جديدة لإرسال الرسائل على انستجرام" مع قائمة من الميزات بما في ذلك "مظهر جديد ملون لمحادثاتك"، والمزيد من ردود أفعال الرموز التعبيرية، والتمرير السريع للرد، والأهم: "الدردشة مع الأصدقاء الذين يستخدمون فيس بوك".

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فبمجرد تحميل التحديث، فيتم استبدال رمز DM للرسائل العادية في أعلى يمين انستجرام بشعار فيس بوك ماسنجر، وقد أصبحت الدردشات على انستجرام ملونة أكثر من ذي قبل، حيث تتحول رسائل المرسل بين الأزرق والأرجواني أثناء التمرير، ومع ذلك، في الوقت الحالي على الأقل، لا يزال من غير الممكن مراسلة مستخدمي فيس بوك من انستجرام.

لكن فيس بوك أوضح خططه لتوحيد منصات المراسلة لتطبيقاته ذات الشعبية الكبيرة للسماح بالمراسلات المتبادلة بين ماسنجر وانستجرام وواتس آب، وقيل إن فيس بوك يعيد بناء البنية التحتية الأساسية حتى يتمكن المستخدمون الذين كانوا على تطبيق واحد فقط من الاتصال بالآخرين باستخدام تطبيقات فيس بوك المختلفة.

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وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، أيضًا إنه يريد أن يكون النظام مشفرًا من طرف إلى طرف، ومن خلال دمج تطبيقاته الأكثر شيوعًا، قد يتمكن فيس بوك من المنافسة بشكل مباشر مع iMessage من أبل، مع ملاحظة أن فيس بوك استحوذ على انستجرام مقابل 1 مليار دولار في عام 2012، واشترى واتس آب في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.



فيس بوك يبدأ دمج محادثات انستجرام وماسنجر معا فى التحديث الجديد (2)