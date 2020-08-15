تكنولوجيا: تنبيهات من أخطار الزلازل أبرز الميزات بهواتف أندرويد

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وستعتمد هذه الميزة على نظام موجود فى الهواتف، وعندما يستشعر النظام اهتزازا ما يشك بأنه ناجم عن زلزال سيرسل إشعاراً إلى مراكز بيانات جوجل، وبعدها سيتلقى هاتف المستخدم تنبيها ليتخذ المستخدم بدوره الاحتياطات اللازمة.
وستحصل هواتف أندرويد أيضاً على ميزة أخرى لمساعدة الناس في حالات الطوارئ، وستضاف هذه الميزة إلى خدمة ELS، فعند طلب النجدة عبر الهاتف الذكى ستعمل هذه الميزة على مشاركة إعدادات لغة الهاتف مع مراكز الطوارئ، لتتمكن الأخيرة من إرسال فريق يتعامل مع صاحب الهاتف بلغته.
ولزيادة مساعدة ضعيفى البصر على استخدام الهواتف والأجهزة الذكية أضافت جوجل إلى تطبيق Lookout بعض واجهات الاستخدام الجديدة وبعض الميزات ليقوم بالاعتماد على كاميرا الهاتف في مسح المستندات والنصوص الخارجية المكتوبة وتحويل نصوصها إلى ملفات صوتية يسمعها المستخدم.
وأعلنت جوجل أن ميزة "مراقبة أوقات النوم" التي كانت تختبرها في هواتف "بيكسل" ستصبح متاحة في هواتف أندرويد الاخرى أيضا، وهذه الميزة ستنبه المستخدم عندما يطيل استعمال الإنترنت أو تطبيقات معينة في الأوقات التي يجب أن ينام أو يرتاح فيها، ولجعل قيادة السيارة أكثر أمانا بالنسبة لأصحاب أجهزة أندرويد عملت جوجل أيضا على إدخال تحديثات على منصة ndroid Auto ليتمكن المستخدم من التحكم بها عبر شاشة السيارة بشكل أسهل.
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