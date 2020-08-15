تكنولوجيا: Redmi تكشف عن جهاز Redmi G المخصص للألعاب بمعدل تحديث 144Hz وسعر 760 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Redmi التجارية التابعة لشاومي عن إصدارها الأول من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب Redmi G الذي ينطلق بمعدل تحديث 144Hz في الشاشة، وسعر يبدأ من 760 دولار.

تقدم Redmi جهاز حاسب Redmi G بشاشة تتميز بحجم 16.1 إنش، وإطارات للشاشة نحيفة جداً، لذا تنتقل كاميرة webcam إلى الجزء السفلي من إطارات الشاشة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz عند دقة 1080 بيكسل، مع تغطية وتدرج لوني بنسبة 100% من ألوان sRGB.

كما يتوفر جهاز Redmi G بنموذج يضم معالج إنتل Core i5-10200H مع كرت شاشة GeForce GTX 1650 من Nvidia، أو نموذج يضم معالج Core i5-10300H مع كرت شاشة GTX 1650 Ti والذي يأتي بسعر 900 دولار، أيضاً يأتي أعلى نموذج بقيمة 1000 دولار مع معالج Core i7-10750H وكرت شاشة GTX 1650 Ti.

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أيضاً مع التصميم النحيف لجهاز Redmi G تأتي قدرة البطارية 55Wh التي تدعم عمر شحن 5.5 ساعة من التصفح والعمل، كما تقدم Redmi هذا الإصدار مع نظام تبريد جديد يتكون من اثنان من الفتحات الكبيرة للتبريد، مع ثلاثة من الأنابيب الحرارية المنفضلة، كما تأتي فتحات جانبية لتبديد البخار، وأيضاً فتحات إضافية في الجهة الخلفية.

يذكر أن جهاز Redmi G يتميز بتصميم نحيف وأنيق في هيكل الجهاز، مع لوحة مفاتيح كاملة، ومن المقرر أن يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 17 من أغسطس، كما بدأت Redmi في تلقي طلبات الحجز المسبق بالفعل.

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