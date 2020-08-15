90 يوما.. مهلة ترامب لـ”بايت دانس” للتخلي عن “تيك توك”

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - منذ 49 ثانية

وقال ترامب إن “هناك أدلة دامغة تقودنا للاعتقاد بأن بايت دانس.. يمكنها أن تتصرف بشكل قد يضر بالأمن الوطني للولايات المتحدة الأميركية”.

وينص مرسوم الجمعة على إلزام “بايتدانس” بتأكيد أنها أتلفت كل بيانات “المستخدمين الأميركيين التي حصلت عليها” من “تيك توك” أو “ميوزكال. ال واي” التطبيق الأميركي الذي كانت المجموعة الصينية قد اشترته وقامت بدمجه في “تيك توك”.

وتضيف الخطوة الأخيرة على الضغط المتزايد للتخلص من تأثير الشركة الصينية على التطبيق، الذي يلقى رواجا واسعا في أميركا.

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ولم تستجب “بايت دانس” مباشرة على طلب رويترز التعليق.

وقد انتقد المشرّعون الأميركيون التطبيق مرارا إثر تحذيرات فيدرالية من جمعه بيانات مستخدميه ومشاركتها مع الحزب الشيوعي الصيني.

وكان ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا، الأسبوع الماضي، يحظر تعامل التداولات الأميركية مع شركتي “بايت دانس” و”تنسنت”، التي تملك تطبيق “وي تشات”” خلال 45 يوما، ليرتفع التوتر المحتد أصلا بين بكين وواشنطن إثر عدد من القضايا الأخرى، من بينها تفشي فيروس كورونا وقانون الأمن الوطني الذي طبقته الصين في هونغ كونغ.

وقال الرئيس الأميركي، في وقت سابق، إنه يدعم محاولات مايكروسوفت شراء عمليات “تيك توك” الأميركية، إن حصلت الحكومة الأميركية على “حصة كبير” من العوائد المترتبة على الصفقة، مضيفا أن هناك جهات أخرى مهتمة بشرائها، وأشار ترامب إلى أنه سيحظر التطبيق، في 15 سبتمبر، إن لم يحصل أي تغيير على الوضع الحالي للشركة.