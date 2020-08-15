شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat يحتوى الآن على عدسات مخصصة لتحديات رقص تيك توك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تضع إحدى العدسات، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع Dixie D'Amelio، المطر حول المشهد جنبًا إلى جنب مع صاعقة كرتونية وألعاب نارية، اعتمادًا على كيفية تحركها.
يقول Snap، إن هذه العدسات تتعقب 18 مفصلاً عبر الجسم، ويمكن لأي شخص صنع عدسات للجسم بدءًا من اليوم من خلال Lens Studio.
من الواضح أن الفكرة تحفز الناس على القدوم إلى Snapchat من أجل أدواتها الإبداعية، وربما أكثر من شبكتها الاجتماعية.
ونظرًا لأن جميع شركاء Snapchat المؤثرين لهذا العرض هم من الراقصين البارزين في TikTok، فإن الشركة تقول ضمنيًا إنها تريد أن يرقص الناس بالعدسات ويستخدمونها في التحديات، والتي تحظى بشعبية كبيرة على TikTok.
في الوقت الحالي، تحتوي اثنتان فقط من العدسات على موسيقى مضمنة، لذلك لا يمكن للأشخاص تشغيل الموسيقى وأداء التحديات مباشرة من Snapchat.
ولكن بدلاً من ذلك، سيتعين عليهم تشغيل الموسيقى من تطبيق مختلف أثناء التسجيل أو أداء الرقص بدون إشارات موسيقية. تقول Snap إنها تخطط للسماح للمستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية بالتسجيل مع الموسيقى ابتداءً من هذا الخريف.
تقول الشركة إن الميزة مصممة لمساعدة الأشخاص على مشاركة الموسيقى مع أصدقائهم المقربين بدلاً من تشجيع تحديات الرقص على المنصة.
ويضع Snapchat نفسه كمكان للإبداع أكثر من المشاركة، وهي مساحة مثيرة للاهتمام لمشاهدة احتلال الشركة وسيطرتها على الجمهور.
تعد Snap نفسها شركة كاميرات منذ سنوات، وهذه العدسات، إلى جانب مبادرات أخرى مثل تطبيق Snap Camera لسطح المكتب، تتحدث عن هذه المهمة.
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