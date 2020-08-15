شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحذر المستخدمين قبل إعادة مشاركة المحتوى عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أطلقت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة للتو ميزة جديدة لإخطار COVID-19 على أمل وقف موجة المعلومات المضللة حول الفيروس.

كتب جون هيجمان، نائب رئيس Feed and Stories في فيسبوك خلال منشور مدونة: "نريد التأكد من أن الأشخاص لديهم السياق الذي يحتاجون إليه لاتخاذ قرارات مستنيرة حول ما يجب مشاركته على فيس بوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحتوى COVID-19 ".

يهدف الإشعار إلى مساعدة الأشخاص على فهم توقيت وموثوقية المحتوى قبل مشاركته، وسيوجه المستخدمين أيضًا إلى مركز معلومات COVID-19 على فيس بوك.

وكان فيس بوك في عام 2018، أضاف زر السياق لتوفير معلومات إضافية حول المقالات في موجز الأخبار الخاص به، ووفي العام الماضي، أصدرت الشركة إخطارًا لوضع علامة على المقالات التي مضى عليها أكثر من 90 يومًا.

Advertisements

قال هيجمان: "أعرب ناشرو الأخبار على وجه الخصوص عن مخاوفهم بشأن مشاركة القصص القديمة على وسائل التواصل الاجتماعي كأخبار حالية، والتي يمكن أن تسيء فهم حالة الأحداث الجارية".

على الرغم من ظهور موجه عندما يحاول المستخدم إعادة مشاركة قصة قديمة، إلا أنه لا يزال بإمكانه فعل ذلك إذا رأى أنها ذات صلة.

وكان واجه فيسبوك انتقادات في الماضي لسماحه بانتشار نظريات مؤامرة فيروس كورونا والخداع والاحتيال عبر الإنترنت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزال مقطع فيديو نُشر على الصفحة الشخصية للرئيس دونالد ترامب أدعى فيه أن الأطفال شبه محصنين من COVID-19.