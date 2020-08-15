شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية فتح مواقع خرائط آبل على تطبيق خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر تحسين تطبيق خرائط آبل في نظامي (iOS) و(iPadOS)، ومع ذلك، هناك أوقات قد ترغب فيها في فتح المواقع باستخدام تطبيق خرائط جوجل بدلًا من تطبيق خرائط آبل، ولا يمكنك تغيير التطبيق الافتراضي في نظام (iOS)، لكن يمكنك استخدام تطبيق يسمى (Opener) لحل هذه المشكلة.

وفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، يعمل تطبيق (Opener) كملحق إجراء من ورقة المشاركة الخاصة بك، حيث تم تصميمه في البداية لفتح عناوين (URL) على الويب في التطبيقات المناسبة، ولكن يمكنك أيضًا استخدامه لفتح مواقع خرائط آبل في تطبيق خرائط جوجل أو (Waze) أو تطبيق خرائط آخر من اختيارك.

كيفية فتح مواقع خرائط آبل في خرائط جوجل:

يتعين عليك بدايةً إعداد تطبيق (Opener).

ثم افتح خرائط آبل.

ابحث عن موقع.

اسحب للأعلى على شاشة المعلومات للكشف عن زر المشاركة.

اضغط على زر المشاركة.

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اختر تطبيق (Opener).

حدد الخيار الذي يقول (افتح الرابط في خرائط جوجل).

انقر فوق فتح لتأكيد رغبتك في فتح الرابط في خرائط جوجل.

اختر البدء في خرائط جوجل لبدء رحلتك.

الجدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت أنها تعمل على تحسين خرائطها في خدمة السيارات من آبل (CarPlay)، وعلى ساعتها الذكية (Apple Watch). حيث يجلب تحديث الخرائط الجديد من جوجل الخرائط إلى لوحة تحكم (CarPlay)، وهي نافذة الشاشة الرئيسية الأساسية، حيث يمكن للمستخدمين رؤية الكثير من الأشياء في وقت واحد، مثل: مواعيد التقويم، والموسيقى التي يشغّلونها، والاتجاهات الخاصة بهم.

ولم تكن آبل تسمح بتطبيقات الخرائط التابعة لجهات خارجية حتى إطلاق تحديث لهواتف آيفون في شهر آذار/ مارس الماضي. وحتى الآن، كان على مستخدمي تطبيق الخرائط التابع لجوجل استخدام خرائط آبل بدلًا منها على شاشة لوحة التحكم، أو كان عليهم فقط استخدام تطبيق الخرائط التابع لجوجل على نحو منفصل بدون المعلومات المضافة التي توفرها لوحة التحكم.

وتتيح خدمة (كاربلاي) أيضًا رؤية بعض التطبيقات، وإجراء المكالمات، والتحدث إلى المساعد الرقمي (سيري) Siri، والمزيد في السيارات التي تدعمها، وهي تعد منافسة لنظام (أندرويد أوتو) Android Auto، من عملاقة البحث الأمريكية، الذي يعمل على هواتف أندرويد.