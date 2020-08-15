شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية .. اعرف ليه اسمها Skype وكانت ايه الأول والان مع تفاصيل الخبر
لماذا يسمى Skype؟
على عكس معظم خدمات VoIP الأخرى، فإن Skype عبارة عن نظام هجين من نظير إلى نظير ونظام خادم عميل، أراد مؤسسيه أن يعكس الاسم ذلك، وفي البداية ، أطلقوا عليه اسم "Sky Peer-to-Peer" ، حيث استخدم الاتصال تقنية الند للند التي تعمل بدون أسلاك.
ومع ذلك، فهو ليس بالضبط الاسم الأسهل للتذكر أو التهجئة، وهو بالتأكيد ليس ممتعًا، وبالتالي لا يعبر عن أحد خصائص منتجهم.
لقد احتاجوا إلى شيء جذاب، ولكنه ملائم لمنتجهم، فقاموا بإلغاء "e-to-peer"، والذي اختصره إلى Skyper، لكن موقع skyper.com كان مسجلاً بالفعل لذا قاموا بإزالة الحرف "r" وأطلقوا عليه اسم Skype، وأصبحت السحابة تغمر شعار Skype من كلمة sky السماء.
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