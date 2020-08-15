شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية .. اعرف ليه اسمها Skype وكانت ايه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Skype هى خدمة اتصالات مجانية تم إنشاؤها بواسطة Janus Friis و Niklas Zennström في عام 2003، وكان مقر الشركة في البداية في لوكسمبورغ، ولكن تم شراؤها لاحقًا بواسطة eBay في عام 2005 مقابل 2.5 مليار دولار، وبعد بضع سنوات في عام 2011، اشترت Microsoft Skype Technologies من Ebay مقابل 8.5 مليار دولار نقدًا.



لماذا يسمى Skype؟ وفقا لما ذكره موقع "rewindandcapture"، يجعل استخدام Skype التواصل سهلاً وممتعًا، ويمكن للمستخدمين استخدام الميكروفون والكاميرا المدمجين الخاصين بهم للدردشة عبر الإنترنت (VoIP) بدلاً من تجميع كل تلك الدقائق الطويلة أو رسوم التجوال، ويمكنك أيضًا نقل الملفات ومشاركة الشاشات ومؤتمر الفيديو.لماذا يسمى Skype؟

على عكس معظم خدمات VoIP الأخرى، فإن Skype عبارة عن نظام هجين من نظير إلى نظير ونظام خادم عميل، أراد مؤسسيه أن يعكس الاسم ذلك، وفي البداية ، أطلقوا عليه اسم "Sky Peer-to-Peer" ، حيث استخدم الاتصال تقنية الند للند التي تعمل بدون أسلاك.

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ومع ذلك، فهو ليس بالضبط الاسم الأسهل للتذكر أو التهجئة، وهو بالتأكيد ليس ممتعًا، وبالتالي لا يعبر عن أحد خصائص منتجهم.

لقد احتاجوا إلى شيء جذاب، ولكنه ملائم لمنتجهم، فقاموا بإلغاء "e-to-peer"، والذي اختصره إلى Skyper، لكن موقع skyper.com كان مسجلاً بالفعل لذا قاموا بإزالة الحرف "r" وأطلقوا عليه اسم Skype، وأصبحت السحابة تغمر شعار Skype من كلمة sky السماء.