شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون موسك ينتقد منافسى "سبيس إكس" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، بعض الانتقادات لشركة United Launch Alliance متهما إياها بهدر أموال دافعي الضرائب في أمريكا، وفي مقابلة صحفية حول الموضوع أشار ماسك "إلى أن الصواريخ الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات هي الصواريخ اللازمة لدعم قطاع الفضاء ودعم خطط استيطان بعض الكواكب مستقبلا".

ووفقا لما ذكره موقع "rt"، أضاف ماسك، أن شركة United Launch Alliance بتطويرها لصواريخ غير قابلة لإعادة الاستخدام تهدر أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة (الأموال التي خصصتها لها حكومة أمريكا لدعم مشاريعها)".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أعلنت عن عقد مع شركة "سبيس إكس" بقيمة 316 مليون دولار لتتولى الأخيرة إطلاق مركبات فضائية لصالح جيش البلاد خلال الفترة الممتدة ما بين 2022-2027، وكذلك أعلنت عن عقد مع United Launch Alliance بقيمة 337 مليون دولار لنفس الغرض وفي نفس الفترة.

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وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن " التفاوض سيتم بشكل سنوي مع كل من هاتين الشركتين لتحديد عدد عمليات الإطلاق ومعاييرها".

و United Launch Allianceهي شركة تأسست عام 2006 في أمريكا بالتعاون ما بين شركتي بوينغ ولوكهيد مارتين.

وتعتبر حاليا من أهم الشركات في الولايات المتحدة لتطوير تقنيات الفضاء والطيران.