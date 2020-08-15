فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، أفاد المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo أن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max يواجهان بعض المشاكل مع عدسات الكاميرا الواسعة الزاوية. قيل أن طلاء هذه العدسات التي تنتجها إحدى الشركات الموردة المُعتمدة من قبل شركة آبل قابل للتشقق.
اليوم، أصدرت الشركة المعنية بيانًا تنفي فيه ما تروج له هذه التقارير. وبدلاً مما جاء في تلك التقارير، تقول شركة Genius Electronics والتي تُعتبر المورد الرئيسي لعدسات الكاميرات لشركة آبل أنها تلبي جميع طلبات العملاء وأن كل شيء يتم في الموعد المحدد.
ولكن حتى إذا كانت شركة Genius Eletronics تخفي شيئًا مًا، فإن شركة آبل تلجأ إلى شركة Largan Precision أيضًا، وبالتالي فإذا كان هناك أي تأخير، فإن هذه الأخيرة ستعوض ذلك. في النهاية، هذا يعني أن المنتجات يجب آلا تواجه مزيدًا من التأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر شريك آبل ينفي أن تكون عدسات كاميرا iPhone 12 الخاصة به تعاني من مشاكل الجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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