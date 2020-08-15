Realme تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Realme C12 مع بطارية 6000mAh، وبسعر 128$

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بالكشف عن الهاتف Realme C15 في الشهر الماضي، فقد قررت شركة Realme اليوم إزاحة الستار رسميًا عن عضو أخر في سلسلة هواتف Realme C Series يُدعى Realme C12، وهو الهاتف الذي يتشارك العديد من المواصفات مع الهاتف Realme C15 الحالي.

الهاتف Realme C12 الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 10W.

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الهاتف Realme C12 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.





الهاتف Realme C12 الجديد سيكون متوفرًا للشراء باللونين الأزرق والأحمر إبتداءً من 16 أغسطس مقابل ما يُعادل 128 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.