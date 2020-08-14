في خطوة لافتة.. “أمازون” تطلق صيدليتها الإلكترونية في مدينة بنغالور الهندية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 15 دقيقة

أطلقت مجموعة “أمازون” العملاقة في التجارة عبر الإنترنت، الجمعة، خدمتها الصيدلية الإلكترونية في مدينة بنغالور الهندية (جنوب) لتخطو خطوة جديدة في سوق الهند الواعد الذي يشهد منافسة شديدة.

وقالت «أمازون إنديا» في بيان إنه يمكن لمستهلكين في بنغالور، معقل التكنولوجيا المتطورة في الهند، أن «يطلبوا أدويتهم بموجب وصفة طبية، فضلاً عن الأدوية التي لا تتطلب ذلك، والأجهزة الطبية الأساسية، وأدوية الطب التقليدي التي مصدرها أطراف معتمدة».

وأضافت المجموعة التي أسسها جيف بيزوس أن هذه الخدمة «مناسبة جداً للزمن الراهن لأنها تساعد المستخدمين على تلبية حاجاتهم الأساسية مع البقاء بأمان في منازلهم».

وستنفذ «أمازون» كذلك مشاريع في مدن هندية أخرى على ما أوضحت ناطقة باسم الشركة لوكالة فرانس برس، مشيرة إلى أن «أمازون» تقترح أساساً خدمات من هذا النوع في الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة.

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وقررت أمازون الشهر الماضي فتح 10 مستودعات جديدة في الهند والبدء في تقديم التأمين على السيارات. وذكرت وكالة رويترز في شهر حزيران/ يونيو أنها حصلت أيضًا على تصريح لتوصيل المشروبات الكحولية في ولاية البنغال الغربية الهندية.

ولم تنته الهند بعد من وضع اللوائح الخاصة بمبيعات الأدوية عبر الإنترنت، أو الصيدليات الإلكترونية، لكن نمو البائعين عبر الإنترنت، مثل: (ميدلايف) Medlife، و(نتميدز) Netmeds، و(فارم إيزي) PharmEasy، قد هدد الصيدليات التقليدية.

وقالت الشركات: إنها تمتثل لجميع القوانين الهندية حتى مع استمرار العديد من مجموعات التجار في الاحتجاج على الصيدليات الإلكترونية، قائلة: إنها ستؤدي إلى بيع الأدوية دون التحقق المناسب.