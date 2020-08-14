شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق خدمة اشتراك مدفوعة لخدمات الموسيقى والأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشير التقرير إلى أن أبل قد حددت حزم خدمات مثل Apple TV + و Apple Music و Apple News + و Apple Arcade و iCloud التخزين في خطط مختلفة، والتي سيتم تقديمها بسعر مخفض.

كما تم تصميم الحزم لتشجيع العملاء على الاشتراك في المزيد من خدمات Apple، مما سيحقق المزيد من الإيرادات المتكررة، ولم ترد آبل على الفور على طلب رويترز للتعليق.

عادة ما تتكلف خدمات الشركة ما بين 4.99 دولارًا و 9.99 دولارًا شهريًا، ولكن سيتم تخفيض السعر كحزمة، ولا تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المستخدمين على شراء المزيد من خدمات أبل فحسب ، بل إنها تضع الشركة أيضًا بما يتماشى مع أمثال أمازون، التي تقدم تدفق الفيديو والموسيقى لأولئك الذين يشتركون في Amazon Prime.

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تطور الشركة أيضًا اشتراك جديد لفصول اللياقة البدنية الافتراضية التي يمكن الوصول إليها من خلال التطبيقات على iPhone و iPad و Apple TV، وسيتم تقديمها في حزمة عالية الجودة مع بقية خدماتها.

وأضاف التقرير، أن الخدمة ستتنافس مع الفئات الافتراضية التي تقدمها الشركات، بما في ذلك Peloton Interactive Inc و Nike Inc.

وكان قدم الرئيس التنفيذي تيم كوك بعض التفاصيل التي تفيد بأن الشركة يمكن أن تقدم برنامجًا حصريًا لأعضاء Apple Card يتيح لهم تمويل أحدث هاتف ذكي على مدار 24 شهرًا بدون فائدة.

وجددت هذه الخطوة توقعات بأن Apple يمكن أن تقدم برنامج اشتراك يجمع كل من أجهزتها وكتالوج الخدمات، مثل البرامج التلفزيونية الأصلية والأخبار والمجلات.