تكنولوجيا: فيس بوك يختبر ميزة جديدة لعرض مقاطع فيديو قصيرة لمواجهة تيك توك

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف مهندس برمجيات، أن الموقع المملوك لمارك زوكربيرج يختبر موجز "مقاطع فيديو قصيرة" باستخدام خيار التمرير السريع الذي يشبه تيك توك في التطبيق الرئيسي.

تُظهر صور الاكتشاف التي تمت مشاركتها على Twitter مقاطع في الأعلى مثل Facebook Story وتكشف لقطة شاشة ثانية عن وظيفة "Swipe up to see the next video".

على الرغم من أن مقاطع الفيديو القصيرة قد تكون مجرد اختبار، فقد أضاف فيس بوك مقاطع فيديو شبيهة بـTikTok إلى انستجرام، تسمى Reels.





ميزة فيس بوك

وقال المهندس رونييت مايكل، الذي اكتشف الميزة: "تظهر ميزة مقاطع الفيديو القصيرة في موجز الأخبار الخاص بي"، مضيفا "يمكنني إنشاء مقاطع فيديو وإيقاف التسجيل مؤقتًا واستئنافه في أي وقت يدويًا وهناك أيضًا خيار لإضافة الموسيقى".

وأوضح مايكل، "طول الفيديو الذي تمكنت من إنشائه هو 26 ثانية.. يمكنك التمرير سريعًا لأعلى لمشاهدة الفيديو التالي، وتعرض لقطة الشاشة خيارات الفيديو مع رمز "إنشاء" أعلى صف المحتوى، وتوجد أيضًا رموز في الجزء السفلي تتيح للمستخدمين الآخرين الإعجاب بالفيديو والتعليق عليه".

اكتشف مايكل "مقاطع فيديو قصيرة'' في تطبيق فيس بوك الرئيسي، مما جعله يعتقد أن الشركة يمكنها طرح نسخة تيك توك المقلدة.

كما كان طرح فيس بوك ميزة على انستجرام مصممة لمنافسة TikTok، تسمى Reels، تتوفر الآن أدوات تحرير الفيديو القصير في Reels، مما يتيح للمستخدمين الإبداع وإنشاء مقاطع مدتها 15 ثانية مع التسميات التوضيحية والموسيقى.