شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو شاشة الكمبيوتر تاتش .. يعني إيه On Screen Keyboard؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثير من المستخدمين أن نظام التشغيل ويندوز يمتلك ميزة تشبه إلى حد ما تلك الميزة الموجودة في نظام تشغيل الهواتف الذكية والتى تتعلق بلوحة المفاتيح اللمسية، حيث يمتلك نظام ويندوز ميزة تعرف بـ On Screen Keyboard والتى تتيح للمستخدمين الكتابة على الشاشة بشكل مباشر بدلا من الاستعانة بلوحة مفاتيح حقيقية.

On Screen Keyboard

هي ميزة قديمة جدًا في نظام ويندوز، فهي متاحة منذ Windows XP لأجهزة اللابتوب التى تمتلك شاشات تعمل باللمس، وهي تقدم نفس فكرة لوحة المفاتيح على أجهزة الهواتف المحمولة بالضبط، فهي لوحة مفاتيح تعتمد على اللمس، كما يمكن الضغط عليها عبر الماوس في الأجهزة التى لا تمتلك شاشة لمسية، وهي تشبه في ترتيبها لوحة المفاتيح الفعلية الحقيقية من حيث ترتيب أماكن الحروف والازرار المختلفة، وهي تعتبر مفيدة وعملية خاصة في بعض الحالات عند تلف زر معين من أزرار الكيبورد الفعلية للكمبيوتر أو الاب توب.

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فتح "لوحة المفاتيح على الشاشة"

انتقل إلى البدء ، ثم حدد الإعدادات > سهولة الوصول > لوحة المفاتيح، شغّل زر التبديل ضمن استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. سوف تظهر على الشاشة لوحة مفاتيح يمكنك استخدامها للتنقل في الشاشة وإدخال النص، وستظل لوحة المفاتيح موجودة على الشاشة إلى أن تقوم بإغلاقها.