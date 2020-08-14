شركة أمنية تكتشف ثغرات أمنية خطيرة في المعالجات التابعة لشركة كوالكوم

فاطمة أيت طالب - دبي - إكتشف الباحثون الأمنيون في شركة Check Point ثغرة أمنية خطيرة تهدد كل شخص يستخدم هاتف ذكي مُزود بمعالج تابع لشركة كوالكوم مع العلم بأن معالجات Snapdragon التابعة لشركة كوالكوم تُعتبر القلب النابض لحوالي 40 في المئة من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم. ويُطلق الباحثون الأمنيون على هذه الثغرة الأمنية إسم ” Achilles “.

إكتشفت شركة Check Point أكثر من 400 سطر ضعيف في التعليمات البرمجية الخاصة بمعالجات Snapdragon من كوالكوم. وبالطبع، فهذه الشركة تحافظ على سرية معظم التفاصيل لتقليل مخاطر إستخدام هذه الثغرة الأمنية من قبل القراصنة لإختراق أجهزة المستخدمين.

هذه الثغرة الأمينة المُكتشفة حديثًا تتيح إمكانية تسجيل المكالمات وسرقة البيانات وتثبيت البرمجيات الخبيثة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها وحتى تعطيل الجهاز. بدأت شركة كوالكوم بالفعل في تحديث البرمجيات الخاصة بها وتعديل شفرتها المصدرية لمنحها للشركات المصنعة قريبًا، والتي ستحتاج إلى إصدار التحديثات لإصلاح هواتفها الذكية.

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ومع ذلك، يقول المحللون أنه من المستبعد جدًا أن يكون أي شخص قد إستخدم هذه الثغرات الأمنية وأنهم لا يملكون أي سجل لأي شخص فعل ذلك بالفعل. طالما تقوم بتحميل التطبيقات من مصادر موثوقة مثل متجر Google Play Store، فيجب أن تكون آمنًا.