جوجل تُزيل بدورها لعبة Fortnite من متجر Google Play Store

فاطمة أيت طالب - دبي - آبل وجوجل تتنافسان بقوة كبيرة في سوق الأجهزة والبرمجيات على حد سواء، فكلا الشركتين تقومان بتطوير البرمجيات الأكثر تداولاً على مستوى العالم وبعض من أكثر الأجهزة إستخدامًا في الكرة الأرضية، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن آبل هي من تملك نظام iOS، في حين تملك شركة جوجل نظام الأندرويد، وهما بطبيعة الحال النظامين الأكثر تداولاً على مستوى العالم. ومع ذلك، يبدو أن كلا الشركتين تتعاونان معًا في حالة إذا كانت هناك مصلحة مشتركة بينهما كما هو الحال الآن.

في الواقع، لقد قامت شركة آبل في وقت سابق من هذا اليوم بإزالة لعبة Fortnite من متجر App Store بعدما قامت شركة Epic Games بخرق القوانين والإرشادات المتبعة في متجر آبل، بما في ذلك الإكتفاء بإستخدام نظام الدفع التابع لشركة آبل داخل التطبيقات والألعاب لتتمكن آبل من إقتطاع 30 في المئة من قيمة المدفوعات داخلها. الآن، بعد مرور ساعات قليلة على ذلك، قامت شركة جوجل بنفس الخطوة وقامت بإزالة لعبة Fortnite من متجر Google Play Store لنفس السبب.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” بالنسبة لمطوري الألعاب الذين يختارون إستخدام Google Play Store، فلدينا سياسات متسقة تكون عادلة للمطورين وتُبقي المتجر آمنًا للمستخدمين. بينما تظل Fortnite متاحة على منصة الأندرويد، لم يعد بإمكاننا إتاحتها على متجر Google Play Store لأنها تنتهك سياستنا. ومع ذلك، فنحن نرحب بفرصة مواصلة مناقشة الأمور مع Epic Games وإعادة لعبة Fortnite إلى متجر Google Play Store “.

وبالنسبة لشركة آبل، فقد قامت شركة Epic Games برفع دعوى قضائية ضدها تتهمها فيها بالمنافسة غير العادلة والممارسات المناهظة للمنافسة، والآن يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Epic Games ستقوم بنفس الشيء مع شركة جوجل.