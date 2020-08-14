آبل تُزيل لعبة Fortnite من متجر App Store، وشركة Epic Games ترفع دعوى قضائية ضد الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق لعبة Fortnite على منصة iOS منذ فترة، وكانت واحدة من الألعاب التي تستقطب عائدات ضخمة لشركة آبل من خلال متجر App Store، فقد قيل أن اللعبة تحصد ما يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي تقريبًا يوميًا بفضل المشتريات داخلها. قلنا أنها تستقطب عائدات ضخمة لشركة آبل بدلاً من شركة Epic Games المُطورة للعبة لأنها تحصل على 30 في المئة من قيمة العائدات، وهذا ما يعني أنه مقابل عدم فعل أي شيء تقريبًا، تحصل آبل على 600 آلف دولار أمريكي يوميًا من لعبة Fortnite وحدها.

بطبيعة الحال، لم يكن هذا جيدًا لشركة Epic Games التي تقف وراء لعبة Fortnite والتي قررت مؤخرًا أنه سيكون من الجيد تضمين نظام دفع مباشر في لعبة Fortnite لأن ذلك يسمح لها ببيع العناصر داخل اللعبة مثل V-Bucks بأسعار أرخص مقارنة بإستخدام نظام الدفع داخل التطبيقات التابع لشركة آبل. لسوء الحظ، أزعج هذا شركة آبل كثيرًا والتي قامت منذ ذلك الحين بإزالة اللعبة من متجر App Store.

في بيان صادر إلى MacRumors، صرحت شركة آبل بالقول : ” إتخذت Epice Games اليوم الخطوة المؤسفة بإنتهاك القوانين والإرشادات الخاصة بمتجر App Store والتي يتم تطبيقها بالتساوي على كل مطور ومصمم لإبقاء المتجر آمنًا لمستخدمينا. ونتيجة لذلك، تم إزالة تطبيق Fortnite من المتجر. قامت Epic Games بتفعيل ميزة في تطبيقها لم يتم مراجعتها أو الموافقة عليها من قبل شركة آبل، وقد فعلت ذلك بقصد صريح لإنتهاك إرشادات وقوانين App Store فيما يتعلق بالدفع داخل التطبيقات والتي تنطبق على كل مطور يبيع سلعًا أو خدمات رقمية “.

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ومع ذلك، يبدو أن هذه كانت خطة Epice Games طوال الوقت، لأن الشركة رفعت دعوى قضائية منذ ذلك الحين ضد شركة آبل لتسليط الضوء على ” القيود غير المعقولة وغير القانونية التي تفرضها آبل على المطورين والشركات لإحتكار السوق بالكامل “. وجدير بالذكر أن Epic Games ليست الشركة الوحيدة التي عارضت إقتطاع آبل لنسبة 30 في المئة من قيمة المشتريات داخل تطبيقات وألعاب iOS، فقد عبرت شركة Spotify عن ذلك في أكثر من مناسبة، بينما عطلت شركات أخرى مثل أمازون خيار الشراء داخل التطبيق تمامًا.