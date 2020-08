آبل ستٌعلن عن الساعة الذكية Apple Watch Series 6 في شهر سبتمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تُعلن شركة آبل عن هاتف iPhone جديد، عادة ما تقوم الشركة في نفس الحدث بإزاحة الستار رسميًا عن أجهزة أخرى مثل الساعة الذكية Apple Watch. ومع ذلك، يبدو هذا العام أن شركة آبل ستتخذ نهجًا مختلفًا قليلاً حيث من المرجح أن تقوم بالإعلان عن Apple Watch Series 6 أولاً.

هذا وفقا للمسرب البارز Jon Prosser والذي أوضح في آخر تغريدة له على شبكة تيتر أن شركة آبل ذاهبة للكشف عن لوحيات iPad الجديدة والساعة الذكية Apple Watch Series 6 قبل الإعلان عن تشكيلة iPhone 12 Series. ويٌقال أنه سيتم الإعلان عن هذه الأجهزة في اليوم السابع من شهر سبتمبر المقبل من خلال بيان صحفي، مما يعني أن شركة آبل ستتخطى سحر التسويق والإكتفاء بإعلان هادئ هذه المرة.

وبغض النظر عن لوحيات iPad والساعة الذكية Apple Watch Series 6، فقد أوضح Jon Prosser كذلك أنه سيتم على الأرجح الإعلان رسميًا عن تشكيلة iPhone 12 Series في اليوم 12 من شهر أكتوبر المقبل على أساس أن يتم إطلاقها في السوق إبتداءً من 19 أكتوبر. وأوضح نفس المصدر كذلك أن طرازات Pro من هواتف iPhone 12 قد يتم شحنها في وقت متأخر مقارنة مع الطرازات الأخرى ويمكن أن يتم ذلك بالفعل في شهر نوفمبر بدلاً من أكتوبر.

يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن شركة آبل كانت قد أكدت في وقت سابق أنه سيتم إطلاق iPhone 12 Series في وقت متأخر قليلاً عن المعتاد. لم تكشف الشركة عن تاريخ الإطلاق الفعلي، لذلك سيتعين علينا الإنتظار ومعرفة ما إذا كانت تغريدات Jon Prosser ستثبت صحتها.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)