شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يحتفظ بالصور والرسائل المحذوفة على خوادمه لأكثر من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، قال انستجرام، إن هذا كان بسبب خطأ في نظامه تم إصلاحه الآن، وتم منح Pokharel مكافأة لاكتشاف الخطأ قدرها 6000 دولار لتسليط الضوء على المشكلة.

وفقًا لما أوردته TechCrunch، اكتشف Pokharel الخطأ في أكتوبر من العام الماضي ويقول إنه تم إصلاحه في وقت سابق من هذا الشهر.

قال متحدث باسم انستجرام لـ TechCrunch: "أبلغ الباحث عن مشكلة حيث سيتم تضمين صور ورسائل انستجرام المحذوفة لشخص ما في نسخة من معلوماتهم إذا استخدموا أداة Download Your Information على انستجرام".

وأضاف المتحدث، "لقد أصلحنا المشكلة، ونشكر الباحث على إبلاغنا بهذه المشكلة "، ولكن ليس من الواضح مدى انتشار هذه المشكلة وما إذا كانت تؤثر على جميع مستخدمي انستجرام أو مجموعة فرعية منهم فقط.

Advertisements

ومن الطبيعى أنه عندما نحذف البيانات من الخدمات عبر الإنترنت، عادة ما يكون هناك تأخير لبعض الوقت غير المحدد قبل إزالة البيانات بالكامل من خوادم الموقع، ولكن لكل هذا الوقت هذا ما كان غريبا.

تقول الشركة، إن الأمر يستغرق حوالي 90 يومًا لإزالة البيانات تمامًا، لكن الباحثين الأمنيين اكتشفوا مشكلات مماثلة مع خدمات أخرى في الماضي، بما في ذلك تويتر، الذي احتفظ بالرسائل المباشرة بين المستخدمين لسنوات بعد أن تم حذفها المفترض.

ولعل في هذه الحالة، تم الكشف عن المشكلة فقط لأن Pokharel كان لديه خيار تنزيل نسخة من بياناته من انستجرام.

قدمت الشركة المملوكة لشركة Facebook أداة التنزيل هذه في عام 2018 للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي لخصوصية البيانات الخاصة باللوائح العامة لحماية البيانات.

جدير بالذكر أن القانون العام لحماية البيانات (GDPR) يفرض لمواطني الاتحاد الأوروبي "الحق في الوصول" إلى بياناتهم، مما يسمح لهم بطلب نسخة من جميع المعلومات التي تخزنها الشركة عليهم في غضون فترة زمنية معقولة.