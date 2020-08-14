اتهامات جديدة لشركة فيسبوك بسبب انستغرام... ما القصة وراء ذلك؟

وُجّهت اتهامات لشركة "فيسبوك" بجمعها بيانات بيومترية لأكثر من 100 مليون مستخدم من موقع "إنستغرام" التابع لها.
وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، تتهم الشركة باستخدام هذا النظام في التعرف على صور المستخدمين بشكل تلقائي.
وجاء في نص مقتبس من الدعوى المرفوعة ضد الشركة "يقوم "فيسبوك" بجمع بيانات بيومترية آمنة من مستخدمي "إنستغرام"، ليستخدمها من أجل تحسين قدرات التعرف على الوجه في تطبيقاته - بما في ذلك تطبيق "فيسبوك" - ويشارك هذه المعلومات عبر الخدمات. يقوم "فيسبوك" بذلك من خلال عدم تقديم الإشعارات والمعلومات اللازمة. وهو مخالف لقانون إلينوي".
ووفقا لقانون "إلينوي"، قد يضطر "فيسبوك" إلى دفع 1 - 5 آلاف دولار مقابل كل انتهاك، ليصل الرقم الإجمالي الذي من الممكن أن تدفعه الشركة لنحو 500 مليار دولار.
في الوقت الذي نفى فيه المتحدث باسم الشركة، ستيفاني اوتواي، التهم الواردة في الدعوى، قائلة إنّ "الدعوى لا أساس لها من الصحة. إنستغرام لا تستخدم تقنية التعرف على الوجه".
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