شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تختتم اختبار نظام الإنترنت فى المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اختبارات الإنترنت الفضائى فى القسم الروسى للمحطة الفضائية الدولية فى الربع الثالث للعام الجارى، حيث جاء ذلك فى بيان رسمى أصدرته شركة "ريشيتنيف" الروسية للأنظمة الفضائية المعلوماتية، وأشار البيان إلى أن نظام الاتصالات فى القسم الروسى للمحطة الفضائية الدولية يتضمن أجهزة الإرسال التى صممتها شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية وأجهزة الاستقبال التى تولت تصميمها شركة "ريشيتنيف" الروسية للأنظمة الفضائية المعلوماتية.

وقال البيان إن الاختبارات أثبتت المواصفات الرئيسة لنظام الاتصالات الفضائى، بما فى ذلك تم تأكيد قدرة النظام على إرسال المعلومات عن طريق أقمار "لوتش" الصناعية الخاصة بترحيل الإشارات من القسم الروسى فى المحطة الفضائية بسرعة 180 ميجابايت فى الثانية، بحسب روسيا اليوم.

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يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أفاد في وقت سابق بأن القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية سيحصل نهاية العام الجاري على الإنترنت القوي المستقل الذي سيضمن استقلال القسم الروسي عن الولايات المتحدة.