تكنولوجيا: روسيا تختتم اختبار نظام الإنترنت فى المحطة الفضائية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اختبارات الإنترنت الفضائى فى القسم الروسى للمحطة الفضائية الدولية فى الربع الثالث للعام الجارى، حيث جاء ذلك فى بيان رسمى أصدرته شركة "ريشيتنيف" الروسية للأنظمة الفضائية المعلوماتية، وأشار البيان إلى أن نظام الاتصالات فى القسم الروسى للمحطة الفضائية الدولية يتضمن أجهزة الإرسال التى صممتها شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية وأجهزة الاستقبال التى تولت تصميمها شركة "ريشيتنيف" الروسية للأنظمة الفضائية المعلوماتية.
وقال البيان إن الاختبارات أثبتت المواصفات الرئيسة لنظام الاتصالات الفضائى، بما فى ذلك تم تأكيد قدرة النظام على إرسال المعلومات عن طريق أقمار "لوتش" الصناعية الخاصة بترحيل الإشارات من القسم الروسى فى المحطة الفضائية بسرعة 180 ميجابايت فى الثانية، بحسب روسيا اليوم.
يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أفاد في وقت سابق بأن القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية سيحصل نهاية العام الجاري على الإنترنت القوي المستقل الذي سيضمن استقلال القسم الروسي عن الولايات المتحدة.
وعلى جانب آخر أعلنت وسائل إعلام روسية أن البلاد تخطط لإطلاق أقمار صناعية إلى مدارات الأرض، ساهم فى تطويرها طلاب جامعات ومراكز تعليمية محلية، وحول الموضوع جاء فى بيان صادر عن المدرسة العليا للاقتصاد فى روسيا، "تخطط مدرستنا لإطلاق أول قمر صناعى ساهم فى تطويره عدد من طلابنا مع طلاب بعض المراكز التعليمية فى روسيا، القمر الذى سيدعى CubeSX-HSE من المفترض أن يرسل إلى مدار قريب من الأرض قبل نهاية 2020".
وأضاف البيان "لقد تم بالفعل تجميع هذا القمر الصناعى، ويقوم الخبراء حاليا بفحص جميع أنظمته، وفى المستقبل القريب سيخضع هذا القمر لاختبارات التأهيل والطيران"، حسب روسيا اليوم.
وتبعا للبيان فإن القمر الصناعى المذكور مخصص لاستشعار الأرض عن بعد، ويضم كاميرا تزن 400 جرام قادرة على التقاط صور بدقة (1280/960) بيكسل من مسافة تبعد 600 كلم عن سطح الأرض.
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