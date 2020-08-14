هواوي تطلق ميزة جديدة لمستشعر بصمات الأصابع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:22 صباحاً - منذ 39 دقيقة

طورت شركة هواوي الصينية ميزة جديدة تتعلق بخاصية مستشعر الأصبع بحيث أصبح بامكان المستخدم وضع أصبعه على أي مكان بالشاشة لفتح الهاتف .

ومع ذلك، يبدو أن شركة Huawei تتصور مستقبلاً حيث لا تحتاج شاشات الأجهزة إلى حجز جزء من الشاشة من أجل مستشعر بصمات الأصابع. قدمت الشركة براءة إختراع لمستشعر لبصمات الأصابع يشمل الشاشة بأكملها. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين النقر في أي مكان على الشاشة للمصادقة على أنفسهم.

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من خلال القيام بذلك، يمكن للمستخدمين ” إخفاء ” مكان وجود مستشعر بصمات الأصابع مما يجعل من الصعب على المستخدمين غير المصادق عليهم فتح الأجهزة. يمكنهم أيضًا وضعها فوق أيقونات التطبيقات بحيث يمكن للمستخدمين حماية التطبيقات المختلفة من العمل ما لم يتم فتحها من قبل المستخدمين المصادق عليهم.

توفر بعض التطبيقات بالفعل مستوى إضافيًا من الأمان، ولكن هذه المرة يعني أنه يمكن للمستخدمين في الأساس حماية أي تطبيق يريدونه بإستخدام بصمة الإصبع. تعتقد شركة Huawei أيضًا أنه من خلال تقييد مساحة المستشعر، يمكنها أيضًا تقليل إستهلاك الطاقة حيث يتم تشغيله فقط عند الحاجة. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه مجرد براءة إختراع، فنحن لسنا متأكدين مما إذا كانت ستتحقق على أرض الواقع أم لا، ولكنها تبدو فكرة جيدة على أي حال.

تطورت مستشعرات بصمات الأصابع على مر السنين حيث لم تعد بحاجة إلى التواجد خارج أجهزتنا ، حيث لقد بدأنا في رؤية المزيد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقوم بتضمين هذه التكنولوجيا في شاشات هواتفها الذكية، وإن كان جزءًا فقط من الشاشة.