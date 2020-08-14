شركة Realme تطلق هاتفا ذكيا يدعم 5G

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:22 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2020 11:05 صباحًا

تسعى شركة شركة Realme الصينية للمنافسة في سوق الهواتف الذكية خاصة التي دعم اتصال الجيل الخامس 5G.

وكشفت تسريبات لشركة Realme عن بعض المعلومات التي تتعلق بهاتفها القادم من الفئة المتوسطة والقادر على العمل مع شبكات 5G.

ووفق التسريبات فإن الهاتف الجديد سيطرح تحت اسم RMX2176، وسيأتي بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده، ومحمي من الماء والغبار وفق أحدث المعايير العالمية.

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ومن المفترض أن يحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.43 بوصة بدقة عرض (2600/1080) بيكسل، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية، ومعدل تحديثها يعادل 120 هيرتزا.

كما سيزود الجهاز بمنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وببطارية بسعة 3100 ميلي أمبير تعمل على الأغلب مع خاصية الشحن السريع، وبماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة.

أما الكاميرا الأمامية له فمن المفترض أن تأتي بدقة 32 ميجابيكسل، ومزودة بخاصية التعرف على الوجوه، والكاميرا الأساسية ثلاثية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 48 ميجابيكسل.

والمعالج في هذا الجهاز من المفترض أن يكون ثماني النوى مزود بشريحة مدمجة للاتصال بشبكات 5G، أما ذاكرة الوصول العشوائي له فستكون بحجم 6 أو 8 جيجابايت.