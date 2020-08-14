شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش عايز تعمل بلوك.. هكذا يمكنك تجاهل رسائل شخص على ماسنجر× 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا يكون Facebook Messenger هو تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا اليوم، ومع ذلك، هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يزالون يعتمدون على هذا التطبيق لإجراء محادثة مع أصدقائهم وعائلاتهم، ولكن هناك أوقات يبدأ فيها شخص ما على Facebook Messenger فى مضايقتك عن طريق إرسال منشورات ورسائل عشوائية، هذه هى اللحظة التى تفكر فيها فى حظره، ولكن حتى لا تتعرض للإحراج وللتعامل مع مثل هذه المواقف، أضاف Facebook ميزة تسمح للمستخدمين بتجاهل الرسائل من شخص معين تمامًا دون إخباره أو حظره.

المتطلبات المسبقة هى أحدث إصدار من تطبيق Messenger واتصال الإنترنت، وفيما يلى خطوات لتجاهل الرسائل على Facebook عبر جهاز الكمبيوتر:

1- افتح موقع Messenger على الويب وسجل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Facebook.

2- توجه إلى نافذة الدردشة الخاصة بالشخص واضغط فوق الزر "i" من الأعلى الزاوية اليمنى الآن.

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3- اضغط فوق خيار الخصوصية والدعم ثم اضغط فوق خيار تجاهل الرسائل.

4- اختر خيار تجاهل الرسائل فى نافذة التأكيد المنبثقة.

على تطبيق الهاتف المحمول:

1. افتح Messenger وتوجه إلى نافذة الدردشة.

2. اضغط على الزر "i" ، وقم بالتمرير لأسفل واختر خيار تجاهل الرسائل.

3. قم بالتأكيد لتجاهل جميع الرسائل الواردة من هذا الشخص بعينه.