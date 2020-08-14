شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خوارزمية جديدة تكشف الحسابات المزيفة على تويتر من 50 تغريدة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فالمثير أن حسابات "Troll" تبدأ في تكرار الكلمات عن المستخدمين العاديين، وذلك بسبب محاولاتهم التأثير على العديد من الحسابات المختلفة في وقت واحد.

وقال باحث الدراسة سيرجي موناخوف في جامعة فريدريش شيلر في ألمانيا: "على الرغم من أنه يُعتقد عادة أن كتابة "Troll" تتخللها الرسائل المتكررة، إلا أن أكثر سماتها المميزة هي التوزيع الشاذ للكلمات المتكررة والكلمات الزوجية".

وتهدف رسائل Troll على الإنترنت إلى التأثير على أشخاص معينين، أو نشر أخبار مزيفة أو بث الفتنة، مع إخفاء ما يفعلونه أيضًا.

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ولعل أحد الأمثلة البارزة على التصيد ما جرى فى فبراير 2018، حين وجهت الحكومة الأمريكية لائحة اتهام إلى 13 مواطنًا روسيًا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم اتهام هؤلاء الأفراد باستخدام شخصيات أمريكية مزيفة لتشغيل صفحات ومجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي مصممة لجذب الجماهير الأمريكية وإثارة الفتنة من خلال الاستخفاف بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وكانت تداعيات ذلك بعيدة المدى، كادت تؤدي إلى إقالة ترامب، وألحقت الضرر بالاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة وكادت أن تدمر العلاقات بين البلدين.