شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير خلفيتك في Microsoft Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -



خلفية مايكروسوفت

وهنا نرصد لك الطريقة في خطوات وفقا لما ذكره موقع "theverge":

• ابدأ أو انضم إلى اجتماع فيديو Teams باستخدام تطبيق Windows أو Mac، هذه الميزة غير متوفرة في إصدار الويب.

• اضغط على النقاط الثلاث (رمز الميزات المتقدمة).

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• حدد "إظهار تأثيرات الخلفية".

• اختر من بين مجموعة متنوعة من الخلفيات التي ستظهر على الجانب الأيمن من الشاشة، واضغط فوق "معاينة" إذا كنت تريد أن ترى كيف ستبدو شاشتك قبل أي شخص آخر، أما في حالة تفعيل الخلفية، اضغط فوق "تطبيق".

كما أن لديك 24 مشهدًا مختلفًا في الخلفية، وبعضها يشبه الأعمال، ويظهر مكاتب من أنواع مختلفة.

وفقًا لمايكروسوفت، ستتمكن من تحميل تصميماتك المخصصة في وقت ما في المستقبل، حيث بدأت القدرة على تغيير الخلفيات، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة أنواع المساهمات التي سيلهمها فريق المبدعين المستقلين من المستخدمين.