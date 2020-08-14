شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطاقة الشمسية والرياح أنتجت عشر الكهرباء فى العالم بالنصف الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كما أنه من أجل الحفاظ على درجات الحرارة العالمية من الزيادة يقول الباحثون، إن توليد طاقة الفحم يحتاج إلى الانخفاض بنسبة 13% كل عام من هذا العقد.

وقال التقرير، إن الطلب الإجمالي على الكهرباء انخفض بنسبة 3% خلال الأشهر الستة بسبب إجراءات الإغلاق لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ووجد التقرير، أن توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية ارتفع بنسبة 14%خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بعام 2019، بينما انخفض إنتاج الفحم بنسبة 8.3 في المائة.

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وقال التقرير إن الصين تنتج 10% من طاقتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتنتج الولايات المتحدة 12%.

وانخفض توليد الطاقة من الفحم في الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 31%و 32% على التوالي بينما انخفضت طاقة الفحم في الصين بنسبة 2% فقط.