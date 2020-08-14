تكنولوجيا: دراسة: ممارسة ألعاب الفيديو تحسن المعرفة والإبداع بين الشباب

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كما كشفت الدراسة، أنه تم العثور على فوائد معرفة القراءة والكتابة للألعاب أقوى لدى الأولاد والقراء المترددين.
وقال الآباء أيضًا إن القدرة على التواصل مع الأصدقاء من خلال ألعاب الفيديو أثناء الإغلاق كان مفيدا لصحة أطفالهم العقلية.
وقال جوناثان دوجلاس، الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني لمحو الأمية (NTL): "نحن نعلم أن ألعاب الفيديو جزء من الحياة اليومية للعديد من الأطفال والشباب والعائلات في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
ومن المثير اكتشاف الفرص التي يمكن أن توفرها ألعاب الفيديو للشباب للمشاركة في القراءة، وتحفيز الإبداع من خلال الكتابة، وتعزيز التواصل مع الأصدقاء والعائلة، ودعم التعاطف والرفاهية.
وأضاف دوجلاس: "لقد عطل Covid-19 بشكل كبير معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب وتعلمهم في الأشهر الأخيرة، ونريد التأكد من عدم ترك أي جهد دون تغيير عندما يتعلق الأمر بتحديد طرق جديدة ومبتكرة لدعم محو الأمية لدى الأطفال عند عودتهم إلى المدرسة في سبتمبر".
وتم إجراء البحث مع جمعية UK Interactive Entertainment (Ukie) و Penguin Random House Children لاستكشاف العلاقة بين ألعاب الفيديو ومحو الأمية بين طلاب المدارس.
ويلخص هذا التقرير النتائج التي توصل إليها 4626 شابًا تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عامًا من جميع أنحاء المملكة المتحدة، تم إجراء مسح لهم بين نوفمبر وديسمبر 2019.
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